アメリカのトランプ大統領はイランの指導部による自身への脅威について、「何かが起これば、我々はイランを吹き飛ばすだろう」と警告しました。トランプ大統領は、20日に公開されたアメリカのニュースネーション「ケイティー・パブリッチ・トゥナイト」のインタビューで、イランの指導部による自身への脅威を問われ、警告を促しました。トランプ大統領：イランはそうすべきではないが、私は警告を残した。何かが起これば国全体が吹