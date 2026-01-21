21日午後、新潟市北区の新新バイパス下り線の濁川IC付近で、車両が燃える火災がありました。警察によりますと21日午前11時半前、車の運転手が走行中、車内に積んでいた薬品入りの貨物が割れる音がしたあとに車内から出火したということです。車の運転手から110番通報がありました。出火したのはバン型の普通貨物自動車で、薬品の詳細や、出火原因などはわかっていません。車に乗っていたのは運転手1人のみでした。車は路上で一時炎