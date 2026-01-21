JR西日本では、岡山県北部で22日も降積雪が見込まれるため、因美線や芸備線で列車の運転取り止めなどを行うとして運転計画を発表しました。 運転取り止めとなるのは以下の通りです。（21日午後1時30分発表） 1月22日【因美線】《津山⇒智頭駅方面》・津山駅5時03分発快速智頭駅行き6時08分着津山駅～智頭駅間・那岐駅6時50分発普通鳥取駅行き7時59分着那岐駅～鳥取駅間・津山駅6時47分発普