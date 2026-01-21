ユタ・ジャズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2026年1月21日（水）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 127 - 122 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのユタ・ジャズ対ミネソタ・ティンバーウルブズがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはミネソタ・ティンバーウルブズがリードし29-34で終了する