ＮＴＴドコモは２１日、運営する複数のコールセンターで問い合わせや各種手続きができない障害が一時的に発生したと発表した。影響範囲や原因の確認を進めている。発表によれば、障害は２１日午前１１時５５分頃に発生し、同午後１時２２分頃に復旧した。電話の受付システムに不具合が発生したという。ドコモは「お客様にご迷惑をおかけして申し訳ない」としている。