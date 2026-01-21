◇サッカー UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ スポルティング 2-1 パリ・サンジェルマン(日本時間21日、ポルトガル、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ)スポルティングの日本代表MF守田英正選手が先発フル出場し、前回王者のパリ・サンジェルマン撃破に貢献しました。直近のリーグ戦で4試合ぶりの先発フル出場を果たし勝利に貢献していた守田選手は、昨年のCLを制した欧州屈指の強豪をホームに迎えた一戦にも先発起用