日韓両政府は、韓国空軍の曲技飛行隊を航空自衛隊那覇基地（那覇市）に受け入れ、給油支援をする方向で調整に入った。自衛隊法に基づくもので、基地内での韓国軍への給油支援が明らかになるのは初めて。日韓防衛協力推進の大きな弾みになりそうだ。両政府関係者が明らかにした。給油支援は、昨年１１月に実現直前で頓挫した計画を再び進めるもので、受け入れるのは韓国空軍の曲技飛行隊「ブラックイーグルス」。今月下旬に那覇