20日に阿蘇市で起きた遊覧ヘリコプターの事故で、安否がわからない3人の捜索が続いています。 ヘリは20日に午前10時52分に阿蘇市のカドリー・ドミニオンを離陸して火口付近の上空を10分ほど遊覧する予定で、台湾から観光に来た41歳の男性と36歳の女性が搭乗し、64歳の男性パイロットが操縦していました。夕方、県警のヘリが中岳第1火口の内部で機体を発見したものの、火山ガスなどに阻まれ3人の安否はわかっていま