高市首相の衆院解散表明から一夜明けた２０日、長野県千曲市にある「シナノスクリーン工芸」の工場では、選挙ポスターを貼る掲示板作りが急ピッチで進んでいる。同社では山口和夫社長（５０）らスタッフ１４人が２４時間態勢で作業を進めている。この日は古紙を再利用して耐水加工されたボードに投票日の日付を印刷したり、電動工具で木の枠にボードを組み込んだりしていた。突然の解散で、同社では例年より多い約１万８０