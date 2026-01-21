ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを務める高石あかりが２０日同局総合で放送された「うたコン」に出演し、上沼恵美子に感謝した。番組では冒頭から「ばけばけ」を取り上げ、夫婦デュオの「ハンバートハンバート」がテーマソング「笑ったり転んだり」を歌唱した。ＭＣの谷原章介が隣に座った上沼に「上沼さん、『ばけばけ』よくご覧になってるそうですね」と尋ねると、上沼は「毎朝拝見しています」と応じた。ド