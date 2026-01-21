【岡田紗佳のもう一度見たい麻雀Ｍリーグ】１月１５日第２試合東３局３本場＝小林剛（Ｐ）、ＨＩＲＯ柴田（Ｊ）、内川幸太郎（風）、多井隆晴（Ａ）ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳です。内川選手が今季の最高スコアとなる１０万４７００点で大きなトップを取りました。９回もアガり、一時は歴代最高スコアを超えるほどでした。その中で随所に冷静な判断も見られました。７万９００点を持った東場の親番、ダブ東ドラ