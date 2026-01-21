【公式リポーターまつかよが見たＭリーガー】インタビューではなるべく季節のイベント事を取り入れるようにしています。今年の初日には皆さんに２０２６年の抱負を語ってもらいましたし、昨年末はちょうど２５日の担当だったので、クリスマス感を出したいなと思っていました。１試合目のトップだった石井一馬選手は自分から「メリ〜クリスマ〜ス」とインタビューを始めてくれて「ペン３索ってクリスマスツリーに似てるじゃない