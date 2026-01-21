【モデルプレス＝2026/01/21】モデルの森絵梨佳が1月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。寒い日にぴったりのアイデア弁当を公開した。【写真】37歳美人モデル「アイデアがすごい」スープジャー使ったうどん弁当◆森絵梨佳、寒い日にぴったりの弁当を披露森は「今日は寒いからおうどんに」とつづり、温かいスープジャーを添えたうどん弁当を披露。メインのうどんにミートボールやほうれん草のソテー、ミニトマトなどが詰めら