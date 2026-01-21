資料 第49回全日本アンサンブルコンテストの香川県大会が17日と18日、宇多津町で開催されました。 小学生部門には8団体が出場して5団体が金賞、一宮小（高松市）の金管8重奏が最優秀を獲得しました。中学生部門には45団体が出場して17団体が金賞、国分寺中（高松市）のサックス4重奏が最優秀を獲得しました。高校生部門には30団体が出場して15団体が金賞、坂出高のフルート4重奏が最優秀を獲得しました。 2月8