今日(21日)は午後から日本海側の広い範囲で雪が強まり、道路への影響も広がってくるでしょう。さらに夜から普段雪が降らない名古屋など東海地方にも雪雲が流れ込む予想です。早い所は、今日(21日)から高速道路など通行止めの可能性があり、北陸を中心に週末にかけて通行止めが長期化する恐れがあります。気象情報とともに交通情報もご確認ください。【北日本、東日本】日本海側は21日夜から積雪急増太平洋側にも度々雪雲強烈な寒