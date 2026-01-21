アメリカのトランプ大統領を乗せてスイスに向かうはずだった大統領専用機「エアフォース1」に離陸後、「電気系統の問題」が見つかり、出発した空軍基地に引き返すトラブルがありました。アメリカのトランプ大統領は20日、世界経済フォーラムの年次総会＝ダボス会議に参加するためスイスに向けて大統領専用機「エアフォース1」で出発しましたが、ホワイトハウスによりますと、離陸した後に乗務員が「軽微な電気系統の問題」を発見。