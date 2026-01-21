元ヤクルト、ソフトバンクの投手でメジャーリーグでも活躍した五十嵐亮太氏（46）が、20日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。雪国出身選手の特徴を話すも、MCの明石家さんま（70）にイジられた。今回は「雪国で育った有名人SP」。五十嵐さんは北海道・留萌市出身。「（自身は）北海道出身なんですけど、東北出身ってメジャーリーガーが多いんですよ。大谷（翔平）選手もそうだし、佐々木（朗希）投