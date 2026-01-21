今月17日、埼玉県三郷市の不燃物処理場で火事がありました。この影響で、粗大ごみの受け入れが中止となっています。17日午後11時ごろ、埼玉県三郷市の「三郷市不燃物処理場」で火事がありました。消防などによりますと、火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、当時施設は稼働しておらず、けが人はいませんでした。消防が出火原因を調べています。また、この影響で、三郷市では19日から粗大ごみの持ち込みや収集が中止となっ