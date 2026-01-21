昨年11月に婚約を発表した歌舞伎俳優中村橋之助（29）と元乃木坂46能條愛未（31）が、20日放送の日本テレビ系特番「行列のできる法律相談所2時間スペシャル」に出演。2人の間の「不満」が明かされた。橋之助は大のアイドル好きで、FRUITS ZIPPERのグッズを集めているという。能條は、家に大量のグッズが届くことが「許せない」と明かした。橋之助は「アイドルは好きです」と本音を告白し、「僕AKBが大好きで…」とも。東野は「な