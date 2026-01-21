グリーンランドの領有をめぐり、アメリカとヨーロッパの対立が深まる状況について、木原官房長官は「米国と欧州との間の安定的な関係を期待をしている」と述べました。アメリカのトランプ大統領はグリーンランドの領有に同調しないヨーロッパ8か国に関税を課すと表明したのに対し、フランスのマクロン大統領は“アメリカからヨーロッパへの輸出入を制限する措置などを検討する必要がある”と対抗措置を示唆しています。木原稔