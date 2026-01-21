女優の小泉今日子（59）、歌手の斉藤和義（59）らミュージシャン19人が21日、東京・竹橋のパレスサイドビルディングでライブイベント「ROOTS66―NEWBEGININNG60―supportedbytabiwa」の記者会見を行った。丙午の1966年に生まれた人気ミュージシャンが集結するスペシャルライブ。2006年に初開催され、10年後の2016年に2度目、そして再び訪れた丙午の2026年に、3度目の開催が決定した。この日は30人以上の出演者の中