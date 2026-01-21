MLB・メッツは日本時間21日、公式SNSでボー・ビシェット選手の獲得を正式に発表しました。メッツは今回の発表でビシェット選手と2027年と2028年のプレイヤーオプション付きの3年契約に合意したことを明かしました。ビシェット選手といえば、勝負強いバッティングが特長。2021年にはシーズン191安打、2022年には189安打を放ち、ア・リーグ最多安打を2年連続で達成。昨季は181安打を放ち2位でしたが、変わらずMLB屈指の高い打撃技術