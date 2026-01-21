タレントやす子（27）が20日深夜放送の、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1時30分）に出演。番組宣伝で共演した南野陽子について語った。やす子は、24日に同局で放送する「安村やす子のローカル線金のサイコロ銀のサイコロすごろく旅」の番組宣伝で出演。中根舞美アナが番組の内容について「令和のブレーク芸人、とにかく明るい安村と、やす子が挑む無謀なチャレンジ旅の第4弾となっております