歌手近藤真彦（61）が21日までにインスタグラムを更新。初釣りの様子を公開した。「どうだ〜！初釣り1投目ななんとクロマグロ〜！」とつづり、船上に横たわる大型のクロマグロの尾を両手で持ち上げる笑顔ショットを公開した。「どこかの社長安くしますよ〜（笑）松方さんにも見せたかった〜！」と思いをつづり、「今年も1年頑張りまーす！」と意気込んだ。「クロマグロ釣り」「採捕報告済み」などのハッシュタグを添えた。この