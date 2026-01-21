グーグルのAIサービス「Gemini」はどう読むべきか、グーグル日本法人が20日、公式Xでその読み方について投稿した。 グーグル日本法人では、これまでもGeminiの日本語読みは「ジェミニ」であると明らかにしていた。一方で、英語での発音に近い「ジェミナイ」という呼び方を使う人もおり、今回あらためてグーグルがXで紹介した流れ。