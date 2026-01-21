広島の広島・床田寛樹投手（３０）が２１日、マツダスタジアムに隣接する屋内練習場で自主トレを公開した。ダッシュやキャッチボールなどで体を動かし、今季の目標を「やっぱり、２桁は最低でも勝ちたい。キャリアハイ（の勝ち星）が１１なので、もっと勝ちたい。あとは、負け数を減らしたい。やっぱり、貯金できてなんぼだと思うので、貯金がいっぱいできるように、できたらと思います」と話した。自己最多の勝ち星は２３、２