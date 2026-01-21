三菱自動車は２１日、岸浦恵介執行役員（５６）が４月１日付で社長に昇格し、新設する最高執行責任者（ＣＯＯ）を兼務する人事を固めた。社長交代は５年ぶり。加藤隆雄社長（６３）は会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）に就き、岸浦氏とともに日産自動車やホンダとの協業に向けた交渉などを担う。２１日午後にも発表する。岸浦氏は１９９３年に入社。欧州や米国など海外経験が豊富で、２０２５年４月からコーポレート企画本部長