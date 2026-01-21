タレントの辻希美（38）と俳優の杉浦太陽（44）が21日、都内で行われたキッコーマン「豆乳キッズ」新商品発表会に出席した。今年初の夫婦でのイベント出演。昨年8月に第5子が誕生し、7人家族で迎えた正月は「にぎやかだったね」と杉浦。辻も「ずっとキッチンに立ってました」と振り返りつつ「バタバタで…」とほほえんだ。新年を迎えるカウントダウンの瞬間は、家族全員でジャンプ。杉浦は「みんなで手をつないで。赤ちゃん