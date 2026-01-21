「大相撲初場所・１１日目」（２１日、両国国技館）春日野部屋の竹縄親方（元関脇栃乃洋）と三保ケ関親方（元幕内栃栄）が館内でトークショーを行った。元大関栃ノ心、元関脇碧山（現岩友親方）の日本語習得能力の高さについて語った。外国出身新弟子の日本語習得について、質問された両親方。２０２３年５月に引退した元大関栃ノ心、現実業家のレヴァニ・ゴルガゼ氏に触れた。栃ノ心は入門時はジョージア語とロシア語少々