先日、政府与党から「令和8年度税制改正大綱」が公表され、つみたて投資枠の対象年齢を0歳まで拡充する方針が示されました。このニュースを聞いて「子どものNISAを18年積み立てて、大学の学費に充てよう」と考える人もいるのではないでしょうか。 ただ、金融資産を取り崩すと、運用を長く継続した場合と比べ、大きな差が生じがちです。本記事では、NISA口座の年齢制限撤廃を契機に、運用や積立投資を60年継続した場合、