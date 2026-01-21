【リフレッスー】 1月下旬より順次発売 価格：各638円 カルチュア・エンタテインメント IPプロダクトカンパニーは、リフレッシュアイテム「リフレッスー」を1月下旬より全国のドン・キホーテで販売する。以降は全国のドラッグストアやバラエティショップなどでも順次販売される予定。ただし、地域によって発売日が異なる場合がある。価格は各638円。