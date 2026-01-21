ZEROBASEONEのアンコール公演の熱気を、映画館の大スクリーンで体感できる。2026年2月19日（木）に神奈川・K-Arena Yokohamaで開催される「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] ENCORE IN KANAGAWA」の模様が、全国各地の映画館でライブ・ビューイングされることが決定した。さらに、2月23日（月・祝）にはディレイ・ビューイングも実施される。【写真】ジャン・ハオ、渋谷出没SHOT「彼氏感えぐい」ZEROBASEONEは2025年、