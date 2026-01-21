２１日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３９．７３ポイント（０．１５％）安の２６４４７．７８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２４．１０ポイント（０．２６％）安の９０７０．６６ポイントと小幅ながら５日続落した。売買代金は１２７６億５３３０万香港ドルとなっている（２０日前場は１２９８億４４６０万香港ドル）。前日までの軟調地合いを継ぐ流