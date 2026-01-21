2026年1月13日、神奈川県川崎市の「CLUB CITTA’（クラブチッタ）」で開催された、イギリス発祥の世界的モーターサイクルブランド「TRIUMPH（トライアンフ）」の新型モデル発表会およびブランドパーティ「TRIUMPH BRAND NIGHT」。タレント・実業家として活躍し、バイク愛好家でもあるダレノガレ明美さんがブランドアンバサダーに就任し、その発表とトークセッションが行われました。伝統と最新技術が融合した「新型モダンクラシッ