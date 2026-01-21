ドジャース・山本由伸投手が２０日に配信された古巣オリックスの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＢｓＴＶ」に出演。「Ｂｓ座談会」でＴ−岡田氏、阿部翔太投手、宗佑磨内野手、宮城大弥投手と２０２５年シーズンを振り返るなどした。ＭＶＰに輝いたブルージェイズとのワールドシリーズでの獅子奮迅の働きは伝説。古巣ナインからは山本に対して、延長１８回、６時間３９分もの死闘となった第３戦で、完投勝利から中１日でブルペ