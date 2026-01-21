光る“六連星”が斬新な「アンチャーテッド」とは！スバルの米国法人は2025年12月9日、新型BEV（バッテリー式電気自動車）「アンチャーテッド」の詳細と現地価格を発表しました。2026年初頭の発売を予定しているこの新型アンチャーテッドは、同社にとって「ソルテラ」や「トレイルシーカー」に続くグローバルBEVの第3弾。【画像】超カッコいい！ これがスバル「新型スポーティSUV」です！（30枚以上）都市部での扱いやすさと