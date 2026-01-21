言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！兄弟の呼び方から日本の名所まで、一見バラバラに見える言葉たちが1つの正解でつながります。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□つごど□□ゆい□□□□くしまヒント：ヨーロッパの国の名前が隠れています答えを見る↓↓↓↓↓正解：いつ正解は「いつ」でした。▼解説それぞれの言葉に「いつ」を入れると、次