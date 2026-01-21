プロレスラーとしてデビューを果たした、東京五輪柔道100キロ級金メダルのウルフ・アロン（29）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。いつもと異なる印象をイジられる場面があった。ウルフは今月4日に東京ドームで開催された「WRESTLEKINGDOM20」で、NEVER無差別級王者EVILを倒し新王者となった。柔道界から転向したウルフについて、同番組で共演した新日本プロレス・真壁刀義は「よ