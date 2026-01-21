元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんが、自身のSNSを更新。最新ショットを公開しました。 【写真を見る】【 元・尼神インター・誠子 】 「のびてきた♡どんどん母に似てくるのが嬉しいです」最新ショットにファン反響「いつもステキな笑顔」「ツヤツヤさらさらかわいいです♥」誠子さんは「のびてきた♡どんどん母に似てくるのが嬉しいです」と綴ると、ヘアカット後の写真をアップ。投稿された画像で