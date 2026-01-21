音楽朗読劇『VOICARION10周年記念公演』製作発表会見が21日、都内で開かれ、原作・脚本・演出の藤沢文翁氏をはじめ、井上和彦、緒方恵美、置鮎龍太郎、沢城みゆき、島崎信長、高木渉、竹下景子、日高のり子、浪川大輔、平田広明、牧島輝、山口勝平、山寺宏一ら豪華13人のキャストたちが登場した。【写真】圧巻！井上和彦＆日高のり子＆緒方恵美ら豪華声優陣が集結2016年、日比谷・シアタークリエにて初演の幕を開けた『VOICA