在日ロシア通商代表部の元職員が不正に営業情報を入手したいわゆるスパイ行為について木原官房長官はきょう、「遺憾だ」と批判しました。この事件は在日ロシア通商代表部の元職員が工作機械メーカーの元社員と共謀し、会社の営業秘密を不正に入手したもので、20日に書類送検されました。木原官房長官は21日午前の記者会見で、こうした“スパイ行為”を「遺憾だ」と批判した上で、ロシア側に日本の立場を申し入れる考えを示しました