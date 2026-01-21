国民民主党が、次期衆院選の山形３区に新人で教育福祉会社社長の喜多恒介氏（３６）を擁立することが２０日、関係者への取材でわかった。２１日に正式に発表する。３区には既に国民、立憲民主両党県連と連合山形からなる「２党１団体」が、統一候補として、立民から新人の元松下政経塾生、落合拓磨氏（２８）の擁立を決めていたが、国民が独自候補を擁立することで、協力関係は白紙となるという。喜多氏は埼玉県出身。東京大