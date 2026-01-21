山上徹也被告2022年7月に奈良市で参院選の応援演説中だった安倍晋三元首相＝当時（67）＝を銃撃し殺害したとして、殺人や銃刀法違反などの罪に問われた山上徹也被告（45）の裁判員裁判で奈良地裁（田中伸一裁判長）は21日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。公判で被告は殺人罪の起訴内容を認めていた。検察側は論告で「戦後史に前例をみない犯行だ」と指摘。弁護側は、被告は宗教が関わった虐待の被害者で「最も重くても