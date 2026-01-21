高市首相が衆院解散を表明して一夜明けた２０日、茨城県内では陣営の事務所開きや候補者の擁立、政党の県組織による選挙対策本部の設置など、２７日に迫った公示に向けて動きが一層、活発化した。（吉村悠、大井雅之）「今回の衆院選、無所属で挑戦しようと思います」立憲民主党の現職だった青山大人氏（４６）は２０日の事務所開きで、同党が公明党と結成した「中道改革連合」に合流しないと表明した。立民に離党届を出した