お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（５５）が２０日深夜放送の「にけつッ！！」（読売テレビ）に、数年前に購入した別荘価格が急騰していることを明かした。番組ＭＣの千原ジュニアが「聞いたら別荘も持って…」と話を振ると、黒田は「いま淡路島（兵庫県）は地価がめちゃくちゃ上がってるんですけど、その前に買うた。３０００万ぐらい」とあっさり告白。続けて「１３０坪で３０００万。東京では考えられへんやろ？」