ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃の公邸であるケンジントン宮殿の敷地内に２度不法侵入した男に有罪判決が下された。英紙ミラーが２０日、報じた。ウェストミンスター治安判事裁判所は、ロンドン・ヒリングドン在住のデレク・イーガン容疑者（３９）が、昨年１２月２２日午前４時頃、同容疑者がロンドン西部のケンジントン宮殿のフェンスを乗り越え、庭園に侵入したと証言した。皇太子一家に被害はなかった。ケンジント