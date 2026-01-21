ソフトバンク・野村勇内野手が２１日、滋賀・草津グリーンスタジアムで自主トレを公開した。同球場はＯＢの松田宣浩氏の実家の徒歩圏内。「松田さんの地元なので熱男を引き継ぐために来ました」と自主トレの地を選んだ理由を説明。カメラマンのリクエストで熱男ポーズも披露した。ただ、松田氏は期間中に激励に訪れることを約束していたが、一度も姿を現してないという。「来るって聞いてたんですけど、１回も来られていないです