れいわ新選組の山本太郎代表が２１日、参院議員を辞職すると表明した。山本氏は党の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、「山本太郎は本日、参院議員を辞職します。衆院選のためではありません。健康上の問題です。端的に言うと多発性骨髄腫、血液のがん、その一歩手前にいます」と切り出した。昨年秋、人間ドックを受診した際、再検査となり、精密検査を受けたところ、多発性骨髄腫の一つ手前と診断されたという。「一般的には