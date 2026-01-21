白毛のアイドルホースだったソダシの妹、マルガ（牝３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は１月２１日、栗東トレセンでの調教を再開した。前走のつわぶき賞３着後、短期放牧に出されていたが、２０日に帰厩。引き続き、武豊騎手＝栗東・フリー＝とクイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）での復帰を予定しており、この日は坂路をゆったりと駆け上がった。北村助手は「すぐに仕上がるタイプ。ソダシ