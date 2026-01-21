安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告の裁判員裁判第１６回公判が２１日、奈良地裁で開かれ、無期懲役と判決が言い渡された。この日は３１席の傍聴席に対して６８５人が並んだ。奈良県在住の４０代男性は前回の論告求刑の際に傍聴席で見ていたと話し「求刑にもリラックスして聞いているようにみえた。どういう判決でも受け入れるのでは」と語っていた。